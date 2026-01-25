Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260125-1:PKW überschlug sich bei Verkehrsunfall

Bedburg (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 17.50 Uhr, überschlug sich der PKW eines 47- Jährigen auf der Kreisstraße 37 in Bedburg. Der 47- Jährige befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße 37 aus Bedburg kommend in Fahrtrichtung Kirchtroisdorf.

In Höhe des Gut Etgendorf geriet er auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Dieser überschlug sich, und kam neben der Fahrbahn zum Liegen.

Ein anderer Fahrzeugführer, der den Unfall beobachtet hatte, half dem Verunfallten aus seinem PKW.

Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt.

Polizeibeamte bemerkten bei der anschließenden Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Dem Fahrzeugführer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell