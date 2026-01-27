Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260127-2: Unbekannte entwenden hydraulische Schere von Baustelle

Hürth (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten. Sie sollen in der Nacht zu Montag (26. Januar) eine hydraulische Schere von einer Baustelle in Hürth-Kalscheuren entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen Täter das Werkzeug zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr von der Baustelle an der Ursulastraße entwendet haben. Mitarbeiter sollen am Montagmorgen ein aufgebrochenes Schloss festgestellt haben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell