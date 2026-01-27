PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260127-2: Unbekannte entwenden hydraulische Schere von Baustelle

Hürth (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten. Sie sollen in der Nacht zu Montag (26. Januar) eine hydraulische Schere von einer Baustelle in Hürth-Kalscheuren entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen Täter das Werkzeug zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr von der Baustelle an der Ursulastraße entwendet haben. Mitarbeiter sollen am Montagmorgen ein aufgebrochenes Schloss festgestellt haben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:39

    POL-REK: 260127-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

    Bedburg (ots) - Täter zerstörten Terrassentüren Unbekannte sind am Montag (26. Januar) in Häuser in Bedburg-Lipp und Bedburg-Kaster eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße "Schulpfad" in Bedburg-Lipp. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf, durchwühlten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:06

    POL-REK: 260126-2: Zeugensuche nach drei Einbrüchen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bewohnerin bemerkte Einbrecherin Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer etwa 18 bis 25 Jahre alten Frau mit glatten schwarzen Haaren, die zur Tatzeit zum Zopf geflochten waren. Die schlanke und etwa 165 Zentimeter große Verdächtige soll am Freitag (23. Januar) versucht haben, eine Terrassentür in Wesseling aufzuhebeln und wurde dabei von der Bewohnerin gestört. In Erftstadt und ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:50

    POL-REK: 260126-1: Auto touchierte Fußgänger und fuhr davon - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Fußgänger leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (24. Januar) in Hürth-Hermülheim ist ein Fußgänger (21) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in einem schwarzen BMW sei nach dem Unfall davongefahren. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren