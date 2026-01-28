Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260128-1: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

Frechen (ots)

Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Mann zwischen 35 und 40 Jahren. Ihm wird vorgeworfen, sich am Dienstagmittag (27. Januar) mit einer Lüge Zutritt zu einer Wohnung in Frechen-Buschbell verschafft und mutmaßlich gemeinsam mit einem Komplizen Bargeld, Schmuck und Zigaretten entwendet zu haben. Der Gesuchte sei circa 180 bis 190 Zentimeter groß, habe kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Handwerkeranzug getragen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Unbekannte gegen 12.15 Uhr an der Wohnung der Geschädigten im Bereich der Straße "Am Sartoriushof" geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Die Dame sei zunächst mit dem Unbekannten ins Badezimmer gegangen, um angeblich den Wasserdruck zu überprüfen. Dann sei der Mann währenddessen durch die Wohnung gegangen. Nachdem der Gesuchte weg war, habe die Anwohnerin bemerkt, dass das Wohnzimmer durchsucht worden war. Sie alarmierte die Polizei. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. Die zuständigen Ermittler gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach eine weitere, unbekannte Person sich Zugang zum Haus verschafft haben könnte.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen Sie sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell