Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-3: Büro durchwühlt und Schlüssel entwendet

Elsdorf (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten und seinem Komplizen, die am Mittwochnachmittag (28. Januar) in ein Büro in Elsdorf eingedrungen sein sollen. Einer der Tatverdächtigen sei etwa 180 Zentimeter groß und habe zur Tatzeit eine dunkle Mütze, eine dunkelblaue Jacke mit roten Akzenten und eine graue Umhängetasche getragen. Sein Komplize sei 40 bis 50 Jahre alt, hager und habe graue, längere Haare. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drang ein Unbekannter gegen 15.30 Uhr in die Räumlichkeiten an der Daimlerstraße ein. Der Mann soll mehrere Schränke durchwühlt haben. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkt habe, sei er auf die Straße gelaufen und habe die Person mit seinem Auto verfolgt. Er habe beobachtet, wie der Unbekannte in einen Citroen zu einem weiteren Mann gestiegen sei. Gemeinsam seien sie davongefahren. Auf Höhe der Max-Planck-Straße sollen die Verdächtigen angehalten haben. Der Geschädigte habe ebenfalls gestoppt. Daraufhin sei einer der Männer ausgestiegen, habe die Tür des Autos des Geschädigten aufgerissen und seinen Schlüssel aus dem Zündschloss gerissen. Dabei sei dieser abgebrochen. Die Unbekannten seien davongefahren. Der Geschädigte rief die Polizei.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten nach Verdächtigen. Weitere Beamte nahmen den Sachverhalt auf, veranlassten eine Spurensicherung an dem betroffenen Wagen und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Sollten Sie den Verdacht haben Opfer einer Straftat geworden zu sein, bewahren Sie Ruhe und wählen Sie umgehend den Notruf der Polizei 110. Polizeikräfte sind rund um die Uhr für Sie da und werden die erforderlichen Maßnahmen einleiten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell