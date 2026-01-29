Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-2: Präsenzeinsatz in Frechen

Frechen (ots)

Aktion der Polizei Rhein-Erft-Kreis und dem Ordnungsamt

Beamtinnen und Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis waren am Freitagabend, 23. Januar 2026, gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts der Stadt Frechen für die Sicherheit im Bereich der Frechener Innenstadt präsent. Die Uniformierten kontrollierten zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstag, 24. Januar 2026, bis zwei Uhr 12 Fahrzeuge und mehr als 30 Personen. Dabei fertigten die Polizisten insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich bewusst auf belebte Bereiche der Innenstadt, in denen wiederholt Hinweise auf Störungen eingegangen waren. Ein Schwerpunkt lag auf dem direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Neben den Verkehrs- und Personenkontrollen führten die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts präventive Streifen durch.

"Die Polizei Rhein-Erft-Kreis macht gemeinsam mit weiteren Sicherheitspartnern aus unserem Kreis einen wichtigen Job. Mit diesem Präsenzeinsatz sorgen die Beamtinnen und Beamten für mehr Sicherheit auf unseren Straßen in den Kommunen", so Landrat und Behördenleiter Frank Rock.

Polizei und Ordnungsamt gingen auch Hinweisen aus der Bürgerversammlung vom 24. November 2025 zum Thema "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" nach. Bürgermeister Uwe Tietz erklärt: "Die öffentliche Sicherheit bewegt viele Menschen in unserer Stadt. Mit unseren Partnern der Polizei will das städtische Ordnungsamt die Sicherheit in der Innenstadt stärken."

