PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-2: Präsenzeinsatz in Frechen

Frechen (ots)

Aktion der Polizei Rhein-Erft-Kreis und dem Ordnungsamt

Beamtinnen und Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis waren am Freitagabend, 23. Januar 2026, gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts der Stadt Frechen für die Sicherheit im Bereich der Frechener Innenstadt präsent. Die Uniformierten kontrollierten zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstag, 24. Januar 2026, bis zwei Uhr 12 Fahrzeuge und mehr als 30 Personen. Dabei fertigten die Polizisten insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich bewusst auf belebte Bereiche der Innenstadt, in denen wiederholt Hinweise auf Störungen eingegangen waren. Ein Schwerpunkt lag auf dem direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Neben den Verkehrs- und Personenkontrollen führten die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts präventive Streifen durch.

"Die Polizei Rhein-Erft-Kreis macht gemeinsam mit weiteren Sicherheitspartnern aus unserem Kreis einen wichtigen Job. Mit diesem Präsenzeinsatz sorgen die Beamtinnen und Beamten für mehr Sicherheit auf unseren Straßen in den Kommunen", so Landrat und Behördenleiter Frank Rock.

Polizei und Ordnungsamt gingen auch Hinweisen aus der Bürgerversammlung vom 24. November 2025 zum Thema "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" nach. Bürgermeister Uwe Tietz erklärt: "Die öffentliche Sicherheit bewegt viele Menschen in unserer Stadt. Mit unseren Partnern der Polizei will das städtische Ordnungsamt die Sicherheit in der Innenstadt stärken."

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:56

    POL-REK: 260129-1: Tasche aus Auto entwendet - Zeugensuche

    Wesseling (ots) - Fahrzeuge sind keine Tresore! Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwochmittag (28. Januar) eine Tasche aus einem Auto in Wesseling-Berzdorf entwendet haben sollen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:20

    POL-REK: 260128-1: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Mann zwischen 35 und 40 Jahren. Ihm wird vorgeworfen, sich am Dienstagmittag (27. Januar) mit einer Lüge Zutritt zu einer Wohnung in Frechen-Buschbell verschafft und mutmaßlich gemeinsam mit einem Komplizen Bargeld, Schmuck und Zigaretten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:07

    POL-REK: 260127-2: Unbekannte entwenden hydraulische Schere von Baustelle

    Hürth (ots) - Polizei bittet Zeugen um Hinweise Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten. Sie sollen in der Nacht zu Montag (26. Januar) eine hydraulische Schere von einer Baustelle in Hürth-Kalscheuren entwendet haben. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren