Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260130-1: Gegenstände von Gräbern entwendet

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (28. Januar) und Donnerstag (29. Januar) mehrere Gegenstände von einem Friedhof in Hürth entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Zudem bitten die Kriminalbeamten Geschädigte, die den Diebstahl von einem Grab bemerken, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Laut ersten Erkenntnissen entwendeten Täter zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 6.30 Uhr mehrere Vasen und andere Metall-Gegenstände von über 30 Gräbern von einem Friedhof im Bereich der Bellerstraße.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, als er die Diebstähle feststellte. Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

