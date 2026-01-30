PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260130-3: Wohnungseinbrecher entwendeten Schmuck

Hürth, Wesseling (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die am Donnerstag (29. Januar) in Häuser in Hürth und Wesseling eingebrochen sind. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen um Hinweise.

Laut ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr die Fensterscheibe eines Hauses am "Von-Geyr-Ring" in Altstädten-Burbach eingeschlagen haben. Anschließend gelang es den Tätern, Schmuck im fünfstelligen Wert an sich zu nehmen und zu flüchten. Nachdem die Bewohner den Einbruch festgestellt haben, verständigten sie umgehend die Polizei.

Gleiches taten auch die Bewohner eines Hauses im Bereich der Hauptstraße in Wesseling-Berzdorf. Auch hier zerstörten Unbekannte die Scheibe ihrer Terrassentür und nahmen Schmuck an sich. Die Geschädigten gaben an, dass sich der Einbruch zwischen 15.15 Uhr und 18.30 zugetragen haben müsse. Wieder sicherten alarmierte Polizeikräfte Spuren und dokumentierten die Aussagen für eine Strafanzeige.

Hinweise in beiden Fällen nehmen die Beamten der Kriminalpolizei telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

