Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260201-2: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf einen Kiosk vorläufig festgenommen

Bedburg (ots)

Am 31.01.2026 gegen 20.50 Uhr betraten zwei mit Pistolen bewaffnete Personen einen Kiosk in Bedburg-Kaster und forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit dem so erlangten Geld flüchteten sie zu Fuß in Richtung Innenstadt. Polizeibeamte aus Bergheim leiteten eine sofortige Fahndung nach den Tätern ein. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten nicht weit entfernt vom Tatort zwei männliche Personen im Alter von 16 und 19 Jahren angetroffen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an. (bs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

