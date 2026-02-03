POL-REK: 260203-8: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Rhein-Erft-Kreis, Köln (ots)
Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 03.02.2026 wird eingestellt.
Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. (rb)
