Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-8: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Erft-Kreis, Köln (ots)

Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 03.02.2026 wird eingestellt.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. (rb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

