Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-7: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann

Rhein-Erft-Kreis, Köln (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis und Polizei Köln bitten Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Polizei Köln suchen mit einem Lichtbild nach einem als vermisst gemeldeten Mann (59) der sich zuletzt zu einer Behandlung in der Uniklinik in Köln befunden hatte. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach seinem Verbleib laufen derzeit. Ein Foto des Mannes ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. Das Lichtbild steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/193855

Der 59-Jährige sei zuletzt am Montag (2. Februar) gegen 12.45 Uhr auf der achten Etage der Kölner Uniklinik gesehen worden. Aufgrund seiner Erkrankung könnte sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann seine Wohnanschrift im Bereich nördlich von Niederaußem aufsucht.

Der Vermisste ist circa 165 cm groß und hat graue kurze Haare. Zuletzt trug er einen olive-grünen Parka (knielang) sowie eine Hose mit einer Mullbinde, welche als Gürtel diente.

Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Bei Antreffen des Gesuchten bitte unverzüglich die Polizei über den Polizeinotruf "110" kontaktieren. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell