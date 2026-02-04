Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260204-2: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Schränke durchwühlt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen zwischen Montagnachmittag (2. Februar) und Dienstagmittag (3. Februar) in ein Haus in Wesseling-Keldenich eingebrochen sein. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe ein Zeuge das Haus am Dompfaffenweg am Montagnachmittag gegen 16 Uhr verlassen. Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr habe er bemerkt, dass die Haustür beschädigt und im Innern zahlreiche Schränke durchwühlt worden waren.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.

Die technische Sicherheitsberatung der Polizei Rhein-Erft-Kreis hilft Ihnen, Ihr Zuhause sicherer zu machen. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor. Dazu bieten die Experten der Kriminalprävention im Februar einige Gruppenberatungstermine in den Polizei-Dienstgebäuden in Bergheim und Hürth an. Weitere Informationen und die Termine finden Sie auf folgender Internetseite: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell