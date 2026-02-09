Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260209-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Elsdorf (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (9. Februar) in Elsdorf ist ein Smartfahrer (65) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Ersthelferin, Rettungskräfte und ein Notarzt kämpften vor Ort um das Leben des Mannes. Eine weitere Unfallbeteiligte zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Sperrung der Unfallstelle dauert zur Stunde noch an.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr eine Autofahrerin (55) gegen 7.15 Uhr auf dem Nordrandweg Richtung Bundesstraße (B) 477. Zeitgleich war der Fahrer (65) eines Smart auf dem Nordrandweg in Richtung Kerpener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Toyota der 56-Jährigen kollidiert.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Unfallort, sperrten die Straße, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Bei der Unfallaufnahme unterstütze das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell