PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260209-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Elsdorf (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (9. Februar) in Elsdorf ist ein Smartfahrer (65) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Ersthelferin, Rettungskräfte und ein Notarzt kämpften vor Ort um das Leben des Mannes. Eine weitere Unfallbeteiligte zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Sperrung der Unfallstelle dauert zur Stunde noch an.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr eine Autofahrerin (55) gegen 7.15 Uhr auf dem Nordrandweg Richtung Bundesstraße (B) 477. Zeitgleich war der Fahrer (65) eines Smart auf dem Nordrandweg in Richtung Kerpener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Toyota der 56-Jährigen kollidiert.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Unfallort, sperrten die Straße, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Bei der Unfallaufnahme unterstütze das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:48

    POL-REK: 260206-3: Fußgängerin leicht verletzt - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Auto touchierte junge Frau Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. Februar) in Kerpen-Horrem ist eine Fußgängerin (22) leicht verletzt worden. Ein unfallbeteiligter Mann sei nach dem Zusammenstoß in einem roten Kleinwagen davongefahren, ohne seine Personalien zu nennen. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:00

    POL-REK: 260206-2: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

    Bergheim (ots) - Bargeld entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihm oder ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (5. Februar) in eine Gaststätte in Bergheim-Kenten eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter Bargeld. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:09

    POL-REK: 260206-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Büro

    Wesseling (ots) - Auto entwendet Die Polizei sucht derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (4. Februar) und Donnerstagmorgen (5. Februar) in ein Büro in Wesseling eingedrungen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 7.45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren