Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260210-2: Festnahme nach versuchtem Ladendiebstahl

Hürth (ots)

Tatverdächtiger leistete Widerstand

Polizistinnen und Polizisten haben am Montagnachmittag (9. Februar) einen Mann (18) in Hürth-Hermülheim vorläufig festgenommen. Er und ein mutmaßlicher Komplize (20) sollen mehrere Flaschen Parfum aus einem Drogeriemarkt entwendet haben. Zudem leistete der 18-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Die Beiden müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

Nach derzeitigem Sachstand habe eine Mitarbeiterin des Drogeriemarkts an der Theresienhöhe gegen 17 Uhr beobachtet, wie die zwei Männer Parfumflaschen in Tüten verstaut haben sollen. Daraufhin habe sie die Männer angesprochen und die Polizei alarmiert.

Die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten befragten das mutmaßliche Täterduo und fanden bei ihnen die Tüten samt Diebesgut. Zudem stellten sie ein Reizstoffsprühgerät beim 20-Jährigen sicher. Ein Drogenvortest bei ihm reagierte positiv auf Kokain, woraufhin die Uniformierten eine Blutprobe anordneten. Bei der Befragung der nunmehr Beschuldigten stellte sich heraus, dass der 18-Jährige über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Die Polizeikräfte nahmen ihn vorläufig fest. Auf dem Weg zu einer Polizeiwache habe der junge Mann versucht, einen Beamten mit Kopfstößen zu verletzen und widersetzte sich den Maßnahmen. Auf Anordnung entnahm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der 20-Jährige bereits am Samstag (7. Februar) Parfum in derselben Filiale entwendet haben könnte. (jus)

