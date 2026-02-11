Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260211-3: Mehrere hundert Liter Öl illegal entsorgt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (10. Februar) haben bislang unbekannte in Kerpen-Brüggen mehrere hundert Liter Altöl illegal auf einem Feld entsorgt. Mitarbeitende der Autobahnmeisterei entdeckten eine Ölspur und verständigten die Polizei.

Laut erste Erkenntnissen entdeckten die Zeugen gegen 4 Uhr in der Nacht eine verdächtige Ölansammlung auf dem Versorgungsweg zum Rastplatz "Ville Ost" an der Bundesautobahn (BAB) 1 in Fahrtrichtung Erftstadt.

Alarmierte Polizeikräfte verfolgten die Spur bis zu einem Feldweg entlang der Berrenrather Straße in der Nähe des Zieselmaarsees. Hier stellten sie fest, dass die Täter mehrere hundert Liter Altöl in einem angrenzenden Feld entsorgt hatten. Mit Hilfe der Feuerwehr und einer Spezialfirma sind die Straßen und der Weg vom Öl befreit worden. Die zuständige Behörde erhielt ebenfalls Kenntnis und wird die Umweltschäden auf dem Feld begutachten und beheben.

Die Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spurenlage am Einsatzort und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Umweltdelikts.

Die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und nehmen Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell