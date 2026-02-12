POL-COE: Nottuln, Buxtrup/Schmuck im Wald gefunden - Eigentümer gesucht
Coesfeld (ots)
Ein Zeuge fand am Samstagvormittag (07.02.) einen Kissenbezug in einem Waldstück im Bereich Buxtrup. In dem Kissenbezug befanden sich mehrere Kästchen mit Schmuck. Der Mann übergab die Gegenstände der Polizei, die davon ausgeht, dass diese aus einer oder mehreren Straftat(en) stammen. Bislang konnten sie jedoch keiner Tat zugeordnet werden.
Die Polizei fragt daher, wer Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Schmucks oder des Kopfkissenbezuges geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei Dülmen zu melden.
