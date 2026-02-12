Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Ascheberger Straße (L844)/Bei Unfall an Fußgängerüberweg verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ascheberger Straße wurde am Donnerstagmorgen eine 14-jährige Schülerin verletzt. Als die Aschebergerin gegen 07:00 Uhr die Fahrbahn an einem entsprechend ausgeschilderten Fußgängerüberweg überquerte, wurde sie von einem durchfahrenden Auto erfasst und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer des Autos, ein 38-jähriger Mann aus Ascheberg, die Fußgängerin übersehen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell