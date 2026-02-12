PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Hardter Straße: 59-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar, ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hardter Straße in der Ortschaft Koch gekommen, bei dem eine 59-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach eigenen Angaben befuhr die 59-Jährige die Hardter Straße in Richtung Rheindahlen, als sie plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren sei und frontal mit einem Transporter zusammenstieß. Der 55-jährige Fahrer versuchte noch eine Gefahrenbremsung einzuleiten, die den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern konnte. Der Transporterfahrer sowie die vier weiteren Insassen blieben unverletzt.

Ein Rettungswagenteam brachte die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Hardter Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

