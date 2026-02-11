PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall auf der Liedberger Straße - Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Mönchengladbach - Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr auf der Liedberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die Liedberger Straße aus Richtung Mönchengladbach kommend in Fahrtrichtung Neuss. Kurz hinter der Kreuzung zur Horster Straße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 23-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der 29-jährige Beifahrer wurde leichtverletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Liedberger Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise vollständig gesperrt werden und es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.(fr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:26

    POL-MG: Zeugensuche | Radfahrer nach Unfall in Neuwerk leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am Montag, 9. Februar, einen Unfall im Bereich der Kreuzung Engelblecker Straße / Nordring beobachtet haben. Ein 45-jähriger Radfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 5.30 Uhr auf der Engelblecker Straße in Richtung Alsstraße unterwegs. Als er gerade die Kreuzung zum Nordring habe queren wollen, sei ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:20

    POL-MG: Radfahrerin nach Unfall auf der Hauptstraße verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 10. Februar, kam es auf der Hauptstraße in Rheydt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie war zuvor mit dem Auto einer 29-Jährigen kollidiert. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 10 Uhr. Nach eigenen Angaben beabsichtigte die 29-Jährige von der Dorfbroicher Straße nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:59

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 85-Jährige leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 10. Februar, ist es gegen 8.25 Uhr auf der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 85-Jährige leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach eigener Aussage habe die 85-Jährige die Lindenstraße mit ihrem Rollator überqueren wollen. Dafür sei sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren