Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall auf der Liedberger Straße - Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Mönchengladbach - Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr auf der Liedberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die Liedberger Straße aus Richtung Mönchengladbach kommend in Fahrtrichtung Neuss. Kurz hinter der Kreuzung zur Horster Straße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 23-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der 29-jährige Beifahrer wurde leichtverletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Liedberger Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise vollständig gesperrt werden und es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.(fr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell