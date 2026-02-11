POL-MG: Radfahrerin nach Unfall auf der Hauptstraße verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Dienstag, 10. Februar, kam es auf der Hauptstraße in Rheydt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie war zuvor mit dem Auto einer 29-Jährigen kollidiert.
Der Unfall ereignete sich um kurz vor 10 Uhr. Nach eigenen Angaben beabsichtigte die 29-Jährige von der Dorfbroicher Straße nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Fahrrad der 55-Jährigen, die nach eigener Aussage von der Hauptstraße in die Dorfbroicher Straße abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. (lh)
