Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 85-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 10. Februar, ist es gegen 8.25 Uhr auf der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 85-Jährige leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigener Aussage habe die 85-Jährige die Lindenstraße mit ihrem Rollator überqueren wollen. Dafür sei sie zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße getreten. Als sie ungefähr die Hälfte des rechten Fahrstreifens überquert hatte, sei ein Auto von links angefahren gekommen und habe den Rollator touchiert. Die Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Krankentransportteam brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus.

Es soll sich um ein helles Auto gehandelt haben, mehr könne die Frau nicht sagen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Autofahrenden geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell