Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Mercedes | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 8. Februar, 16 Uhr und Montag, 9. Februar, 8:30 Uhr einen Mercedes gestohlen. Der Fahrer hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge an der Waldnieler Straße geparkt. Am Montagmorgen habe er ihn nicht mehr auffinden können. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes G63 AMG mit dem amtlichen Kennzeichen MG-MC 1919. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell