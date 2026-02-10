PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Mercedes | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 8. Februar, 16 Uhr und Montag, 9. Februar, 8:30 Uhr einen Mercedes gestohlen. Der Fahrer hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge an der Waldnieler Straße geparkt. Am Montagmorgen habe er ihn nicht mehr auffinden können. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes G63 AMG mit dem amtlichen Kennzeichen MG-MC 1919. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

