POL-MG: Räuberischer Diebstahl an der Odenkirchener Straße | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In Rheydt erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter die AirPods eines 16-Jährigen. Die Männer sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich an der Haltestelle "Gasstraße" ereignet haben soll.

Dort sei der 16-Jährige nach eigenen Angaben am Montag, 9. Februar, gegen 19.30 Uhr von zwei Männern angesprochen worden. Diese hätten ihn mit verbalen Drohungen unter Druck gesetzt, woraufhin er den beiden seine AirPods übergeben habe. Bevor sich die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung entfernten, habe einer der beiden dem 16-Jährigen ins Gesicht gespuckt.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Die erste Person ist 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1.75 Meter groß und trägt dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt hatte er dunkle Kleidung an. Er führte zudem einen dunklen E-Scooter mit sich.

Die zweite Person ist 17 bis 19 Jahre alt und etwa 1.80 Meter groß. Auch er habe dunkle Haare gehabt und schwarze Kleidung getragen. Er habe eine kräftige Statur und führte ein schwarzes Fahrrad mit.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere auch Kunden, die sich zur Tatzeit an einer nahegelegenen Tankstelle aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

