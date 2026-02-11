PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | Radfahrer nach Unfall in Neuwerk leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am Montag, 9. Februar, einen Unfall im Bereich der Kreuzung Engelblecker Straße / Nordring beobachtet haben.

Ein 45-jähriger Radfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 5.30 Uhr auf der Engelblecker Straße in Richtung Alsstraße unterwegs. Als er gerade die Kreuzung zum Nordring habe queren wollen, sei plötzlich ein Auto, dass links neben ihm fuhr, von der Engelblecker Straße nach rechts auf den Nordring abgebogen und habe den 45-Jährigen dabei geschnitten. Dadurch sei der Radfahrer gestürzt und wurde leicht verletzt - der Autofahrer aber habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Bei dem Auto handelte es sich laut Aussage des 45-Jährigen um einen weißen Kastenwagen mit Viersener Kennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

