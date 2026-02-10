Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Brand einer Sattelzugmaschine

Neustadt (Wied) (ots)

Mittlerweile konnte die Sattelzugmaschine durch die Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) kontrolliert werden. Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, welches sodann teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an.

