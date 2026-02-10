PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen nach Brand einer Sattelzugmaschine

BAB 3, KM 49,500, Neustadt Wied (ots)

Soeben kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Brand einer Sattelzugmaschine vermutlich nach technischem Defekt in Höhe des Autobahnkilometers 49,500 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Neustadt / Wied. Die Zugmaschine konnte abgelöscht werden. Feuerwehrkräfte befinden sich noch im Einsatz um ein nochmaliges Entfachen des Brandherdes zu verhindern. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zunächst voll gesperrt worden. Der linke Fahrstreifen wurde mittlerweile freigegeben, sodass der Verkehr an der Brandörtlichkeit vorbeigeführt werden kann bis die Reinigungsarbeiten vor Ort abgeschlossen sind. Es kommt momentan im Bereich zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef / Linz und Neustadt / Wied zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch den Brand ist keine Person zu Schaden gekommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PAST Montabaur
0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

