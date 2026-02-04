Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabeldiebe unterwegs

Polizei bittet um Hinweise

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Johannes-Meis-Straße;

Tatzeit: zwischen 03.02.2026, 20.00 Uhr, und 04.02.2026, 05.50 Uhr;

Kabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Suderwick. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Metalltor und gelangten so auf das Firmengelände an der Johannes-Meis-Straße.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Kabel geben können, sich bei der Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell