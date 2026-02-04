PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabeldiebe unterwegs
Polizei bittet um Hinweise

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Johannes-Meis-Straße;

Tatzeit: zwischen 03.02.2026, 20.00 Uhr, und 04.02.2026, 05.50 Uhr;

Kabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Suderwick. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Metalltor und gelangten so auf das Firmengelände an der Johannes-Meis-Straße.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Kabel geben können, sich bei der Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:29

    POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Hindenburgallee; Unfallzeit: 03.01.2026, zwischen 07.40 Uhr und 12.55 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Straße Hindenburgallee in Ahaus. Am Dienstag zwischen 07.40 Uhr und 12.55 Uhr hatte er einen zuvor auf dem dortigen Schulparkplatz abgestellten grauen Mini One angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:28

    POL-BOR: Ahaus - Autofahrer nach Unfall gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Heeker Straße/Fürstenkämpe; Unfallzeit: 03.02.206, 13.05; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam es am Dienstagmittag in Ahaus. Eine 12-jährige Ahauserin befuhr mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Heeker Straße in Richtung Nordring. In Höhe der Einmündung Fürstenkämpe stieß sie mit einem Autofahrer zusammen. Der Mann befuhr ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:21

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße; Unfallzeit: 03.02.206, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagmittag in Wüllen. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz an der Wüllner Straße. Der weiße Audi Q4 wurde durch den Zusammenstoß linksseitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren