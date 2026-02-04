Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 03.02.206, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagmittag in Wüllen. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz an der Wüllner Straße. Der weiße Audi Q4 wurde durch den Zusammenstoß linksseitig im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell