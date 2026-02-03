POL-BOR: Gronau - Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten: Polizei stellt Pfefferspraypistole und Baseballschläger sicher
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Vereinsstraße;
Tatzeit: 02.02.2026, 18:50 Uhr;
Am Montagabend um 18:55 Uhr ging bei der Polizeileitstelle ein Notruf ein. Ein Zeuge meldete eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf der Vereinsstraße in Gronau. Es sollen ein Baseballschläger und eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein. Mehrere Streifenwagen fuhren den Tatort an. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die beteiligten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein zuvor verbaler Streit eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung kamen eine Pfefferspraypistole, ein Baseballschläger sowie eine Glasflasche zum Einsatz. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten die Pfefferspraypistole und den Baseballschläger sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (mo)
