Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten: Polizei stellt Pfefferspraypistole und Baseballschläger sicher

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: 02.02.2026, 18:50 Uhr;

Am Montagabend um 18:55 Uhr ging bei der Polizeileitstelle ein Notruf ein. Ein Zeuge meldete eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf der Vereinsstraße in Gronau. Es sollen ein Baseballschläger und eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein. Mehrere Streifenwagen fuhren den Tatort an. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die beteiligten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein zuvor verbaler Streit eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung kamen eine Pfefferspraypistole, ein Baseballschläger sowie eine Glasflasche zum Einsatz. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten die Pfefferspraypistole und den Baseballschläger sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

