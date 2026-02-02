Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Gronauer Straße;

Unfallzeit: 02.02.2026, 07.15 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Gronauer Straße in Ahaus-Alstätte. Am Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr kamen sich zwei Autofahrer entgegen. Ein Fahrzeug hatte eine Leiter auf dem Dach befestigt, die mit dem Außenspiegel des anderen Autos kollidierte und diesen beschädigte. Bei dem Fahrzeug mit der Leiter soll es sich um einen roten Bulli gehandelt haben. Dieser setzte seine Fahrt in Richtung Alstätte fort, ohne dass der Fahrzeugführer seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen wäre.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell