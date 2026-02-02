Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld und Schmuck

Kreis Borken (ots)

Tatort: Kreis Borken;

Tatzeit: 02.02.2026, 10.45 Uhr;

Einem Schockanruf zum Opfer gefallen ist am Montagmorgen eine Rentnerin aus Borken-Burlo. Mit ihrer perfiden Masche ergaunerten die dreisten Täter einen vierstelligen Euro-Betrag und Schmuck. Sie behaupteten Polizeibeamte zu sein. Es sei in Borken zu mehreren Einbrüchen gekommen, so die Anrufer. Die Frau könne ihre Wertgegenstände in Obhut der Beamten geben. An einem vereinbarten Ort nahm der Abholer wenig später dann die Handtasche der Seniorin samt Schmuck und Bargeld entgegen.

Der Mann war circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte kurze Haare und eine schmale Statur. Er war mit einer hellen Jeanshose bekleidet. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch.

Im gesamten Südkreis kam es im Laufe des heutigen Tages vermehrt zu solchen Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Aufgrund des umsichtigen Verhaltens der Angerufenen blieb es in den übrigen Fällen beim Versuch.

Tipps der Polizei:

Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Hierbei nutzen sie die Schocksituation und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Betrüger versuchen außerdem die Angerufenen dazu zu bewegen, am Telefon zu bleiben und auf keinen Fall aufzulegen. So wollen sie verhindern, dass die Polizei oder vielleicht ein Verwandter angerufen werden können. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Anrufen. Bleiben Sie misstrauisch, vergewissern Sie sich bei der Polizei oder bei Vertrauenspersonen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder aber die vermeintliche Polizei Geld von Ihnen fordert. Wenden Sie sich sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Oft sind Seniorinnen und Senioren im Visier der Täter. Angehörige und Bekannte werden gebeten, Aufklärungsarbeit zu leisten. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell