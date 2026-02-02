PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fünf Pkw aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, August-Hahn-Straße / Grünstiege / Alter Postweg / Alfred-Dragstra-Platz;

Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 17.00 Uhr, und 01.02.2026, 11:05 Uhr;

Fünf Autos gewaltsam geöffnet haben bislang unbekannte Täter in Gronau zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen. Die Fahrzeuge waren an den Straßen August-Hahn-Straße, Grünstiege, Alter Postweg und Alfred-Dragstra-Platz abgestellt. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren persönliche Gegenstände und Münzgeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

