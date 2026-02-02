Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken-Klein Reken, Zum Sportplatz;

Tatort: zwischen 31.01.2026, 16:00 Uhr, und 01.02.2026, 06:00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Sportplatz in Klein Reken. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen warfen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und betraten das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (mo)

