POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfallflucht begangen

Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Dorstener Landweg / Leblicher Straße; Unfallzeit: 30.01.2026, 14.55 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dorstener Landweg / Leblicher Straße in Heiden wurden am Freitag gegen 14.55 Uhr insgesamt 6 Personen verletzt, davon drei schwer und drei leicht. Eine 32-jährige Frau aus Vreden fuhr mit ihrem Pkw den Dorstener Landweg in Richtung Leblicher Straße und beabsichtigte, ...

mehr