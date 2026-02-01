PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfallflucht begangen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Silvesterstraße;

Unfallzeit: zwischen 29.01.2026, 23.00 Uhr und 30.01.2026, 20.30 Uhr;

Einen schwarzen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Raesfeld-Erle. Das Auto stand zwischen Donnerstagnacht und Freitagabend an der Silvesterstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Radkasten und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

