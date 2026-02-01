POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig zerkratzt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Wiesenstraße;
Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 20.00 Uhr und 31.01.2026, 09.00 Uhr;
Einen grauen Mercedes Benz mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Auto stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Wiesenstraße. Dort zerkratzte der Unbekannte das Auto an der Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
