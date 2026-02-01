PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Metalldiebe unterwegs

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Höfgraben;

Tatzeit: 31.01.2026, 17.15 Uhr;

Unbekannte Täter entwendeten Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr Kupferkabel aus einer Remise an der Straße Höfgraben in Bocholt-Mussum. Zwei bislang unbekannte Diebe fuhren mit einem grauen Kastenwagen auf das Grundstück und entwendeten Kabel. Auffällig war eine schwarze Aufschrift auf dem Wagen mit dem Text: "Geht nicht gibt`s nicht!". Der Fahrer des Transporters kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkles Haar, dunkler Bart. Bekleidet war er mit einem blauen Pullover, einer grünen Weste, einer dunklen Jogginghose sowie grau-weißen Sneakern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 18:54

    POL-BOR: Bocholt - Circa 350 Teilnehmende bei Versammlung

    Bocholt (ots) - Eine prokurdische Versammlung hat am Freitag in Bocholt stattgefunden. Circa 350 Teilnehmende hatten sich am späten Nachmittag am Bahnhof eingefunden. Von dort bewegte sich der Demonstrationsaufzug in die Bocholter Innenstadt. Auf dem St.-Georg-Platz fand eine Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen statt. Kräfte der Polizei begleiteten die Veranstaltung, die bis auf eine vereinzelte Provokation ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:49

    POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Birkhahnweg; Unfallzeit: 30.01.2026, 06.15 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Freitagmorgen in Vreden. Eine 25-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Birkhahnweg und bog nach links auf die Winterswyker Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Winterswyker Straße in Richtung der Niederlanden ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:48

    POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Einfamilienhaus

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße; Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 21.30 Uhr, und 30.01.2026, 05.45 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Anholter Straße in Isselburg-Vehlingen. In der Nacht zum Freitag beschädigten die Einbrecher eine Tür und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Bargeld. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren