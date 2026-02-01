Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Metalldiebe unterwegs

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Höfgraben;

Tatzeit: 31.01.2026, 17.15 Uhr;

Unbekannte Täter entwendeten Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr Kupferkabel aus einer Remise an der Straße Höfgraben in Bocholt-Mussum. Zwei bislang unbekannte Diebe fuhren mit einem grauen Kastenwagen auf das Grundstück und entwendeten Kabel. Auffällig war eine schwarze Aufschrift auf dem Wagen mit dem Text: "Geht nicht gibt`s nicht!". Der Fahrer des Transporters kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkles Haar, dunkler Bart. Bekleidet war er mit einem blauen Pullover, einer grünen Weste, einer dunklen Jogginghose sowie grau-weißen Sneakern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell