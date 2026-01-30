PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Circa 350 Teilnehmende bei Versammlung

Bocholt (ots)

Eine prokurdische Versammlung hat am Freitag in Bocholt stattgefunden. Circa 350 Teilnehmende hatten sich am späten Nachmittag am Bahnhof eingefunden. Von dort bewegte sich der Demonstrationsaufzug in die Bocholter Innenstadt. Auf dem St.-Georg-Platz fand eine Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen statt. Kräfte der Polizei begleiteten die Veranstaltung, die bis auf eine vereinzelte Provokation gegenüber Teilnehmenden am Rande der Aufzugstrecke einen störungsfreien Verlauf nahm. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:49

    POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Birkhahnweg; Unfallzeit: 30.01.2026, 06.15 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Freitagmorgen in Vreden. Eine 25-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Birkhahnweg und bog nach links auf die Winterswyker Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Winterswyker Straße in Richtung der Niederlanden ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:48

    POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Einfamilienhaus

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße; Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 21.30 Uhr, und 30.01.2026, 05.45 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Anholter Straße in Isselburg-Vehlingen. In der Nacht zum Freitag beschädigten die Einbrecher eine Tür und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Bargeld. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:46

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Brockendorfstraße; Tatzeit: 30.01.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Brockendorfstraße in Bocholt. Freitagmorgen zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr warfen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und betraten das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren