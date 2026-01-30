Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Circa 350 Teilnehmende bei Versammlung

Bocholt (ots)

Eine prokurdische Versammlung hat am Freitag in Bocholt stattgefunden. Circa 350 Teilnehmende hatten sich am späten Nachmittag am Bahnhof eingefunden. Von dort bewegte sich der Demonstrationsaufzug in die Bocholter Innenstadt. Auf dem St.-Georg-Platz fand eine Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen statt. Kräfte der Polizei begleiteten die Veranstaltung, die bis auf eine vereinzelte Provokation gegenüber Teilnehmenden am Rande der Aufzugstrecke einen störungsfreien Verlauf nahm. (to)

