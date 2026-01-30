Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Birkhahnweg;

Unfallzeit: 30.01.2026, 06.15 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Freitagmorgen in Vreden. Eine 25-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Birkhahnweg und bog nach links auf die Winterswyker Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Winterswyker Straße in Richtung der Niederlanden fuhr. Als die Autofahrerin nach der Kollision ihr Fahrzeug wendete, befand sich der Fahrradfahrer nicht mehr vor Ort. Die Person kann nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell