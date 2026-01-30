PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Birkhahnweg;

Unfallzeit: 30.01.2026, 06.15 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Freitagmorgen in Vreden. Eine 25-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Birkhahnweg und bog nach links auf die Winterswyker Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Winterswyker Straße in Richtung der Niederlanden fuhr. Als die Autofahrerin nach der Kollision ihr Fahrzeug wendete, befand sich der Fahrradfahrer nicht mehr vor Ort. Die Person kann nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Marie Olbering (mo), Thorsten Ohm (to), Johanna von
Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

