Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zuleitungskabel von Baustelle entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwanenstraße;

Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 22.00 Uhr, und 30.01.2026, 06.30 Uhr;

Zuleitungskabel von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Baustelle an der Schwanestraße und entwendeten circa 50 bis 60 Meter Zuleitungskabel.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell