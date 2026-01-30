Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Südlohn - Verkehrsunfall auf der L 572 in Südlohn

Südlohn (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 29-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm die L 572 in Fahrtrichtung Südlohn. In Höhe der Straße Wienkamp Rechts kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Landstraße mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Sperrung auf der L 572 ist inzwischen wieder aufgehoben. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell