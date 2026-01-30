PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Südlohn - Verkehrsunfall auf der L 572 in Südlohn

Südlohn (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 29-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm die L 572 in Fahrtrichtung Südlohn. In Höhe der Straße Wienkamp Rechts kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Landstraße mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Sperrung auf der L 572 ist inzwischen wieder aufgehoben. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 128 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über den Ahauser Damm in Gescher. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:05

    POL-BOR: Einbruch in Wohnhaus

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße; Tatzeit: zwischen 25.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 20:35 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Ramsdorfer Straße in Velen. Zwischen dem 25.01.2026, 18.00 Uhr und dem 29.01.2026, 20.35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Silberbesteck. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 07:43

    POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L572 in Südlohn

    Südlohn (ots) - In Südlohn ist es auf der L572 / Wienkamp Rechts zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW gekommen. Die Unfallstelle ist in Richtung Stadtlohn sowie in Richtung Südlohn komplett gesperrt. Es wird über die Stadtlohner Bauerschaft abgeleitet. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren