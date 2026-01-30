POL-BOR: Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots) - In Südlohn ist es auf der L572 / Wienkamp Rechts zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW gekommen. Die Unfallstelle ist in Richtung Stadtlohn sowie in Richtung Südlohn komplett gesperrt. Es wird über die Stadtlohner Bauerschaft abgeleitet. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

