POL-BOR: Einbruch in Wohnhaus
Velen (ots)
Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße;
Tatzeit: zwischen 25.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 20:35 Uhr;
In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Ramsdorfer Straße in Velen. Zwischen dem 25.01.2026, 18.00 Uhr und dem 29.01.2026, 20.35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Silberbesteck.
Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (mo)
