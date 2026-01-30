PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots)

Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße;

Tatzeit: zwischen 25.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 20:35 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Ramsdorfer Straße in Velen. Zwischen dem 25.01.2026, 18.00 Uhr und dem 29.01.2026, 20.35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Silberbesteck.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 07:43

    POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L572 in Südlohn

    Südlohn (ots) - In Südlohn ist es auf der L572 / Wienkamp Rechts zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW gekommen. Die Unfallstelle ist in Richtung Stadtlohn sowie in Richtung Südlohn komplett gesperrt. Es wird über die Stadtlohner Bauerschaft abgeleitet. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:07

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dortmunder Straße; Unfallzeit: zwischen 28.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 08.15 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Dortmunder Straße in Bocholt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 08.15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren