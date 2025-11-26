Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: 22 neue Sprechfunker für die Feuerwehr Arnsberg

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Oeventrop - Mit einem intensiven dreitägigen Lehrgang hat die Feuerwehr Arnsberg am Wochenende 22 Einsatzkräfte erfolgreich zu Sprechfunkerinnen und Sprechfunkern ausgebildet.

Die 22 angehende Sprechfunkerinnen und Sprechfunker nahmen an der intensiven Ausbildung teil, die sich über drei Tage erstreckte. Im Mittelpunkt stand die sichere und professionelle Kommunikation im Einsatz - ein unverzichtbares Element für reibungslose Abläufe und erfolgreiche Einsatzbewältigung.

Der Lehrgang bot ein breites Spektrum an Themen: Von der praktischen Bedienung verschiedener Funkgeräte über den korrekten Ablauf des Sprechfunkverkehrs bis hin zu Rollen und Zuständigkeiten innerhalb der Kommunikationseinheiten. Auch das Rufgruppenkonzept, grundlegende rechtliche und physikalische Aspekte sowie eine Einführung in die Kartenkunde standen auf dem Programm.

Geleitet wurde der Kurs von Karsten Schroeter aus dem Fernmeldedienst der Feuerwehr Arnsberg, der gemeinsam mit seinem Team für einen strukturierten und praxisnahen Ablauf sorgte. Ihr Engagement zahlte sich aus: Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten am Ende die maximale Punktzahl - ein starkes Zeichen für die hohe Motivation und die sorgfältige Vorbereitung der Gruppe.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs verfügt die Feuerwehr Arnsberg nun über 22 weitere qualifizierte Sprechfunkerinnen und Sprechfunker, die künftig in Einsätzen für klare und sichere Kommunikation sorgen und damit einen wichtigen Beitrag zur Einsatzfähigkeit.

Ein herzliches Dankeschön an alle Ausbilder und Lehrgangsteilnehmer für die in ihrer Freizeit geleisteten ehrenamtlichen Stunden - ihr Einsatz stärkt die Feuerwehr Arnsberg und damit die Sicherheit unserer Gemeinschaft.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell