POL-BOR: Südlohn - RÜCKNAHME Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger aus Südlohn
Südlohn (ots)
Die seit dem 20.01.2026 vermisste Jugendliche aus Südlohn ist wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder Verkehrsunfall vor.
Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die dazugehörige Meldung wurde inzwischen aus dem Presseportal entfernt.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell