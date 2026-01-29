Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Telefonmast beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Venndamm;

Entdeckungszeit: 29.01.2026, 07:50 Uhr;

Einen Strommast hat ein Unbekannter in Heek bei einem Unfall durchbrochen. Der Verursacher flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Straße Venndamm in Richtung Osskamp unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell