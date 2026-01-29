POL-BOR: Heek - Telefonmast beschädigt
Polizei sucht Zeugen
Heek (ots)
Unfallort: Heek, Venndamm;
Entdeckungszeit: 29.01.2026, 07:50 Uhr;
Einen Strommast hat ein Unbekannter in Heek bei einem Unfall durchbrochen. Der Verursacher flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Straße Venndamm in Richtung Osskamp unterwegs gewesen sein.
Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (mo)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell