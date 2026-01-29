PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Cannabisplantage in Wohn-/Geschäftshaus entdeckt - Tatverdächtiger festgenommen

Ahaus (ots)

Im Dezember ging bei der Kreispolizeibehörde Borken ein anonymer Hinweis ein. Darin wurde auf eine mögliche Cannabisplantage in einem Wohn-/Geschäftshaus an der Gronauer Straße in Ahaus aufmerksam gemacht. Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats nahmen daraufhin umgehend die Ermittlungen auf. Im Laufe der Maßnahmen erhärtete sich der geschilderte Anfangsverdacht. Die Beamten beantragten in der Folge einen Durchsuchungsbeschluss. Der zuständige Richter stimmte dem Antrag zu. Am 28. Januar durchsuchten Einsatzkräfte das betreffende Objekt. Im Gebäude fanden die Ermittler eine professionelle Aufzuchtanlage. Insgesamt stellten sie rund 6.000 Cannabispflanzen (Fotos) sicher. Dabei handelte es sich sowohl um Setzlinge als auch um ausgewachsene Pflanzen. Der Mieter des Gebäudes, ein 42-jähriger niederländischer Staatsangehöriger, wurde vor Ort angetroffen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann bestreitet derzeit eine Tatbeteiligung. Er wird noch heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pl)

