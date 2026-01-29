POL-BOR: Heiden - Exhibitionist gesucht
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Lammersfeld / Im Grunewald;
Tatzeit: 24.02.2026, 15.25 Uhr;
In exhibitionistischer Weise hat sich ein Mann am Samstag gegen 15.45 Uhr in Heiden einer Joggerin gezeigt. Der Unbekannte nahm an einer Bollerwagenwanderung mit einer größeren Männergruppe teil. Zu dem Vorfall kam es im Bereich der Kreuzung Lammersfeld / Im Grunewald. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (mo)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell