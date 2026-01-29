Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Exhibitionist gesucht

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Lammersfeld / Im Grunewald;

Tatzeit: 24.02.2026, 15.25 Uhr;

In exhibitionistischer Weise hat sich ein Mann am Samstag gegen 15.45 Uhr in Heiden einer Joggerin gezeigt. Der Unbekannte nahm an einer Bollerwagenwanderung mit einer größeren Männergruppe teil. Zu dem Vorfall kam es im Bereich der Kreuzung Lammersfeld / Im Grunewald. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell