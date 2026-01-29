POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 28.01.2026, 17.00 Uhr; Unbemerkt eine Geldbörse entwendet hat ein Taschendieb in Ahaus. Der Kunde eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße bemerkte im Kassenbereich den Verlust seiner Geldbörse. Der Mann hatte sich gegen 17.00 Uhr in dem Geschäft aufgehalten. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, befand sich das Portemonnaie nicht mehr in der ...

mehr