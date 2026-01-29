PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 28.01.2026, zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Heidener Straße in Borken. Am Mittwoch zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

