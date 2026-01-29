POL-BOR: Gronau- Epe - Zwei Pkw beschädigt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Kampstraße; Unfallzeit: 28.01.2026, 06:50 Uhr; Verstorben ist ein Radfahrer am Mittwochmorgen an der Kampstraße in Bocholt. Der 51-Jährige aus Bocholt wurde von Zeugen gegen 06:50 Uhr bewusstlos auf der Fahrbahn neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Dort verstarb er wenig später. Nach dem jetzigen Stand der ...

mehr