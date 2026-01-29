PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau- Epe - Zwei Pkw beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hauskamp;

Tatzeit: 26.01.2026, zwischen 05.45 Uhr und 06.45 Uhr;

Unbekannte haben Montagmorgen zwischen 05.45 Uhr und 06.45 Uhr in Gronau-Epe zwei geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Die Täter schlugen die Scheiben der Fahrzeuge ein, die an der Straße Hauskamp standen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

