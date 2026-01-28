Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verstorben

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kampstraße;

Unfallzeit: 28.01.2026, 06:50 Uhr;

Verstorben ist ein Radfahrer am Mittwochmorgen an der Kampstraße in Bocholt. Der 51-Jährige aus Bocholt wurde von Zeugen gegen 06:50 Uhr bewusstlos auf der Fahrbahn neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Dort verstarb er wenig später. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sind gesundheitliche Probleme als Ursache des Unfallgehens nicht auszuschließen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer konnte das Sturzgeschehen beobachten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (mo)

