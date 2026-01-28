POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen
Schöppingen (ots)
Unfallort: Schöppingen, Münsterstraße;
Unfallzeit: 27.01.2026, zwischen 06.30 Uhr und 15.35 Uhr;
Einen weißen Seat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Schöppingen. Das Auto parkte im rückwärtigen Bereich eines Unternehmens an der Münsterstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am Stoßfänger hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
