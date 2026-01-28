PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Münsterstraße;

Unfallzeit: 27.01.2026, zwischen 06.30 Uhr und 15.35 Uhr;

Einen weißen Seat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Schöppingen. Das Auto parkte im rückwärtigen Bereich eines Unternehmens an der Münsterstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am Stoßfänger hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:22

    POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau-Epe, Laurenzstraße; Unfallzeit: 27.01.2026, 17.55 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr Dienstagabend gegen 17.55 Uhr die Laurenzstraße in Gronau-Epe aus Richtung Westen in Fahrtrichtung Gildehauser Damm. In Höhe einer Fahrbahnverengung geriet das Auto über die rechte Fahrbahnverengung und kollidierte mit einem dort befindlichen Holzpfosten. Durch den Aufprall wurde der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:11

    POL-BOR: Reken - Einbruch in Verbrauchermarkt

    Reken (ots) - Tatort: Groß Reken, Kirchstraße; Tatzeit: 28.01.2026, zwischen 03:15 Uhr und 28.01.2026, 03:30 Uhr; In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind zwei bislang unbekannte Täter in Groß Reken. In der Nacht zum Mittwoch gegen 03.15 Uhr öffneten die Einbrecher an der Kirchstraße gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbestimmte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren