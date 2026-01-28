Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Laurenzstraße;

Unfallzeit: 27.01.2026, 17.55 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr Dienstagabend gegen 17.55 Uhr die Laurenzstraße in Gronau-Epe aus Richtung Westen in Fahrtrichtung Gildehauser Damm. In Höhe einer Fahrbahnverengung geriet das Auto über die rechte Fahrbahnverengung und kollidierte mit einem dort befindlichen Holzpfosten. Durch den Aufprall wurde der Pfosten aus dem Boden gerissen und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

